Forbes: ВСУ организовали дерзкую танковую контратаку возле Дарьино в Курской области 5.12.2024, 9:50

«Петля» для россиян возле Зеленого Шляха затягивается.

В первых числах октября российская армия начала свое контрнаступление на Курщине с целью выбить ВСУ с территории РФ до кона 2024 года.

Невероятно, но уступающие по вооружению украинские бригады на Курщине не просто держатся - в среду им удалось организовать контратаку, пишет Forbes.

Танки минимум трех подразделений (17-я, 21-я и 80-я бригады) ВСУ продвинулись на южной окраине Дарьино.

Скорее всего, бойцы из 21-й бригады бросили в бой один из своих танков Leopard 2A6. К ним присоединились танки «Т-64» и «Т-72» из 17-й механизированной бригады.

Один из вражеских беспилотников атаковал Leopard 2A6. На кадрах можно увидеть, как бойцы ВСУ покидают горящую машину.

Бойцы из 80-й бригады сумели подбить сразу две вражеские бронемашины БМД, которые могли принадлежать 83-й десантной бригаде.

Не обращая внимания на серьезные потери, Путин отправляет штурмовые группы одну за другой по дороге через Зеленый Шлях. Водные преграды, протянувшиеся между Дарьино и Зеленым Шляхом, ограничивают пространство для маневра вражеских войск.

Если украинцы смогут удержать Дарьино, они смогут перекрыть второстепенные пути атаки для атакующих врагов и далее направить их в зону поражения вокруг Зеленого Шляха.

Эксперты говорят, что главное - не переоценить успехи ВСУ в контратаке в районе Дарьино. Не исключено, что украинские силы продвинулись всего на несколько метров и не закрепились на новых позициях. Однако самый главный плюс в том, что ВСУ не только обороняются, но и контратакуют.

Перейдя в атаку, пусть даже ненадолго и в небольших масштабах, украинские силы бросили очередной вызов армии Путина.

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