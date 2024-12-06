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ВСУ впервые уничтожили бронетехнику из КНДР в Харьковской области

  • 6.12.2024, 9:28
  • 1,960
ВСУ впервые уничтожили бронетехнику из КНДР в Харьковской области

Речь идет о 6-колесной машине Bulsae-4.

Четыре месяца назад на линии фронта появились первые противотанковые ракетные машины из КНДР. А на днях операторам дронов ВСУ удалось выследить одну из таких машин. Речь идет о 6-колесной машине Bulsae-4, которая была замечена на Харьковщине, информирует ресурс Forbes.

Самоходная ПТРК была замечена бойцом ВСУ из группы «Ветролом» (часть 3-й штурмовой бригады).

Дрон нанес удар по ракетам, которые были в пусковой установке Bulsae-4. Самоходный комплекс из КНДР был уничтожен.

Это первое официальное подтверждение уничтожения одной бронетехники, которые КНДР начали поставлять РФ в 2024 году.

Пытаясь захватить как можно больше украинской территории, Путин бросает в бой большое количество людей и техники.

Ежедневно в среднем ВС РФ остается без тысячи солдат и 100 единиц бронетехники. Эксперты говорят, что рекордные потери в рядах ВС РФ за осень превышают тех, кого удается завербовать в ряды армии Путина. Катастрофические потери лишили российские полки и бригады импульса.

«Российские силы в конечном итоге добьются оперативных значительных успехов, если украинские силы не прекратят текущие российские наступательные операции, - заключил Институт изучения войны, - но российские военные не могут выдерживать такие темпы потерь бесконечно, особенно для таких ограниченных успехов».

Без этих тысяч северокорейских солдат и десятков гаубиц и пусковых установок российские военные усилия были бы еще более хрупкими, чем они есть сейчас.

Вот почему первый украинский удар по северокорейской машине в Украине - это такое большое дело.

Чтобы отразить двойное наступление на Донбассе и в Курске, украинцам нужно не только продолжать истощать российские силы, но и начать истощать северокорейские силы.

Справка

Bulsae-4 - это дальнобойная самоходная ПТРК с колесной базой 6 х 6 или 4 х 4. Предназначена для уничтожения танков, на которых стоит и современная защита. Управляемая ракета с оптоэлектронным наведением бьет по танку сверху, где у него самая тонкая броня.

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