Трамп прилетел в Париж

Трамп прилетел в Париж1
- 7.12.2024, 11:29
Он вместе с президентом Франции посетит церемонию открытия Нотр-Дама.
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Париж, чтобы посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам, который полностью отреставрировали спустя пять лет после пожара в 2019 году, сообщил BFM TV.
Трамп прилетел из Нью-Йорка на частном самолете, отметил телеканал. Затем его кортеж отправился к американскому посольству в Париже. Во второй половине дня субботы, 7 декабря, Трамп проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.
Ранее AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Трампом в Париже 7 декабря на церемонии открытия Нотр-Дама
По данным издания Le Parisien, на церемонию прибудут нынешняя первая леди США Джилл Байден, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Греции Катерина Сакелларопулу. От участия в церемонии воздержались папа римский Франциск, короли Британии и Испании Карл III и Фелипп VI.
Как отметило Le Figaro, Макрон пригласил на мероприятие многих мировых политиков и общественных деятелей, например, принца Уэльского Уильяма, президентов Германии, Польши и Грузии. Всего ожидается около 1500 человек с учетом членов делегаций. Canard Enchaine писал, что на церемонию приглашены главы 160 государств и правительств.