NYT: Битва за Сирию свидетельствует о переломе на Ближнем Востоке 7.12.2024, 22:54

На этот раз режим Асада никто не спасет.

Резкое изменение ситуации в Сирии, где за 10 дней режим Башара Асада перешел от тотального доминирования до без пяти минут краха, является проявлением тех кардинальных изменений, которые произошли на Ближнем Востоке за последний год. Об этом в своем анализе пишет The New York Times (перевод - «Униан»).

Точкой отсчета для процесса, который сегодня привел сирийских повстанцев под стены Хомса и Дамаска, авторы публикации называют 7 октября 2023 года. День, когда террористическое движение ХАМАС, которое было фактической властью в Секторе Газа, совершило свое варварское нападение на Израиль.

«Сирия является барометром того, как меняется динамика власти в регионе. Регион, который уже пылает, ждет период хаоса», - сказала Мона Якубиан, руководитель Центра Ближнего Востока и Северной Африки в Институте мира США в Вашингтоне.

Израильские стратеги называют Сирию «центром центров», который служил каналом поставки людей и оружия в такие места, как южный Ливан. Там «Хезболла», главный региональный союзник Ирана, удерживала власть до того, как Израиль проредил ряды группировки, убив ее давнего лидера и большую часть ее высшего эшелона. Это стало следствием активных обстрелов Израиля со стороны «Хезболлы», которая таким образом пыталась отвлечь израильтян от Газы.

Израиль намерен не дать Ирану, который поддерживал режим Асада, восстановить потенциал Хезболлы, пишет NYT. Однако вместе с тем остается непонятным, как Израиль отреагирует, если Сирия окажется под контролем протурецких исламистов, которые сейчас ведут успешное наступление. Особенно с учетом резкого ухудшения отношений Израиля и Турции на фоне событий в Газе.

Для Ирана наличие лояльного правительства в Сирии было ключом для его зоны влияния в регионе, которая достигала Ливана и даже Газы. Однако вчера, после десятилетия активной помощи Асаду, Иран начал эвакуацию своих представителей из Сирии.

Некоторые аналитики видят руку турецкого президента Эрдогана в стремительном продвижении группировки Хаят Тахрир аш-Шам. Аналитики утверждают, что Турция воспользовалась возможностью усилить свое влияние в то время, когда влияние Ирана было подорвано в результате противостояния с Израилем. К тому же Эрдоган хочет, чтобы три миллиона сирийских беженцев, которые осели в Турции, наконец вернулись обратно.

Еще один важный региональный игрок - Россия. Для нее Сирия была главной базой, откуда Кремль осуществлял свое влияние на Ближнем Востоке и в Африке. Однако теперь Москва призывает своих граждан покинуть Сирию.

Внешне ситуация в Сирии сегодня может напоминать ситуацию 2014 года, когда режим Башара Асада был на грани краха, но вмешательство Ирана и России спасли его. Однако теперь Асаду не на кого надеяться. Проиранская «Хезболла», чьи отряды сыграли важную роль в сирийской войне 10 лет назад, разбита. А российская авиация, которая сравнивала с землей города повстанцев, сейчас очень занята в Украине.

А у самого Асада недостаточно сил, чтобы удержать ситуацию.

«Режим Асада невероятно шаткий. Это как старый автомобиль, собранный из запчастей неизвестными механиками», - говорит Эндрю Дж. Таблер, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com