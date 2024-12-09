закрыть
9 декабря 2024, понедельник, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии

5
  • 9.12.2024, 10:43
  • 7,752
В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии

Он может стоять за убийствами пленных бойцов «Азова».

В центре оккупированного украинского Донецка взорвали джип. Пострадали два человека-мужчина и женщина. По данным телеграм-каналов, в машине был начальник Еленовской колонии.

В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии, в которой в 2022 году было совершено террористическое нападение на пленных бойцов «Азова».

Тогда погибли 50 попавших в плен украинцев.

Здание колонии было разрушено серией взрывов. В тот момент в нем содержались пленные, среди которых были бойцы полка «Азов», защищавшие мариупольский завод «Азовсталь».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов