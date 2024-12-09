В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии 5 9.12.2024, 10:43

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Он может стоять за убийствами пленных бойцов «Азова».

В центре оккупированного украинского Донецка взорвали джип. Пострадали два человека-мужчина и женщина. По данным телеграм-каналов, в машине был начальник Еленовской колонии.

В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии, в которой в 2022 году было совершено террористическое нападение на пленных бойцов «Азова».

Тогда погибли 50 попавших в плен украинцев.

Здание колонии было разрушено серией взрывов. В тот момент в нем содержались пленные, среди которых были бойцы полка «Азов», защищавшие мариупольский завод «Азовсталь».

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