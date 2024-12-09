Доминиканский бейсболист согласовал рекордный контракт в истории спорта
- 9.12.2024, 20:16
На $765 млн.
Доминиканский бейсболист Хуан Сото согласовал с «Нью-Йорк Метс» рекордный контракт в истории спорта на $765 млн, сообщают AP и The Athletic.
Соглашение с 26-летним спортсменом рассчитано на 15 лет, сумма контракта может вырасти до $805 млн. Сото получит право отказаться от контракта после 2029 года, если «Метс» не начнут ему прибавлять по $4 млн в год.
Доминиканцу полагается подписной бонус в размере $75 млн.
Предыдущий рекорд в Главной лиге бейсбола (MLB) и мировом спорте принадлежал Сёхею Отани, который в декабре прошлого года подписал 10-летний контракт с «Лос-Анджелес Доджерс» на $700 млн.
Новый сезон MLB стартует 18 марта.