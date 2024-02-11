Трамп: Я бы поощрял Россию делать все, что они захотят 11 11.02.2024, 11:08

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Дональд Трамп

Экс-президент США пригрозил странам НАТО.

Бывший американский президент и вероятный кандидат на выборах 2024 года Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине выступил с резкой критикой союзников по НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп заявил, что президент одной «большой страны» когда-то спросил его, станут ли Соединенные Штаты защищать союзников от России, если члены НАТО не будут выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом (имеются в виду расходы на оборону на уровне не менее 2% от ВВП).

«Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы поощрял их [Россию] делать все, что они, черт возьми, захотят», – отметил Дональд Трамп.

Комментируя скандальное заявление Трампа, представитель Белого дома Эндрю Бейтс отметил:

«Поощрение нападения режимов-убийц на наших ближайших союзников является ужасным и необоснованным. Это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику».

Трамп долгое время был жестким критиком НАТО. Он считает, что США слишком много тратит на поддержку Альянса, а европейские союзники наоборот недоплачивают.

Напомним, в 2006 году члены НАТО договорились тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Однако фактически это решение большинство государств игнорировало.