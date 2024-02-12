Украинские партизаны разведали аэродром в Ейске, который использует РФ для ударов 1 12.02.2024, 10:42

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Вся информация передана СБУ.

Украинские партизаны провели разведку в городе Ейск (Краснодарский край, Россия). В частности, они пробрались на аэродром, который использует РФ для ударов по Украине. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Агенты выполнили комплекс действий в Ейске. В первую очередь, мы провели разведку аэродрома», - говорится в сообщении.

Как уточнили партизаны, им удалось узнать точное количество воздушных суден и размещение складов с ракетным вооружением.

«Всю информацию передали Силам обороны Украины», - сообщили в «Атеш».

Также партизаны распространили по городу листовки с посланием для летчиков, которые совершают полеты на этих суднах.

Отметим, что Ейск - город на южном берегу Таганрогского залива, расположенный на юго-западе России. Со дня основания является морским портом. На его территории также расположен эродром совместного базирования. При аэродроме работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ. На данный момент этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, так как используется оккупантами для атак по территории Украины.