Кремль попросил Армению не арестовывать Путина по ордеру из Гааги 11 12.02.2024, 13:51

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С заявлением выступил Песков.

Российские власти рассчитывают на достижение договоренностей с Арменией о гарантиях президенту России Владимиру Путину в связи с присоединением Еревана к Международному уголовному суду в Гааге, заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Тот факт, что Армения стала страной — участницей МУС и теперь обязана арестовать Путина в случае визита, «не может не иметь негативного влияния на двусторонние отношения».

«Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров», — заявил Песков, комментируя перспективу ареста российского президента в стране, которая входит в военный блок ОДКБ и является членом экономического союза ЕЭАС. Песков добавил, что этот вопрос «еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога» и Кремль на это «настроен», пишет «Интерфакс».

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался дать гарантии, что Путин не будет арестован в стране в случае визита по выданному в марте прошлого года ордеру МУС.