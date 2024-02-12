Глава Пентагона не приедет на заседание «Рамштайн» 12.02.2024, 22:03

Ллойд Остин

Ллойд Остин остается в больнице.

Министр обороны США Ллойд Остин отменил поездку в Брюссель на встречи НАТО и Украины, поскольку он остается госпитализированным в медицинском центре Уолтера Рида. Об этом 12 февраля сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны.

По словам медицинского персонала, пока неясно, как долго Остин пробудет в больнице. Его госпитализировали накануне с симптомами, указывающими на острую проблему с мочевым пузырем.

Как сообщили в Пентагоне, днем 11 февраля Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, уведомив об этом президента, председателя Объединенного комитета начальников штабов и Конгресса.

Остин должен был возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, за которым должно последовать заседание министров обороны НАТО.

О том, что Остин отказался от поездки, также сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. По информации агентства, глава Пентагона примет участие в заседании удаленно.