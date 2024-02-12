В Праге состоится встреча Вышеградской четверки 12.02.2024, 23:28

Украина получила приглашение.

29 февраля в Праге состоится саммит глав парламентов стран Вышеградской четверки, на который также была приглашена Украина, которая станет основной темой обсуждения. Об этом сообщил представитель спикера Палаты депутатов чешского парламента Мартин Журавый, цитирует его издание Teraz.

Издание сообщило, что парламентские лидеры встретятся в чешской столице 29 февраля. По словам Журавского, личное участие Чехии подтвердили представители всех стран-членов Вышеградской четверки и Украины.

«Формат будет расширен путем включения председателя украинского парламента. С этим будет связан и тематический фокус совместной дискуссии. Она будет посвящена ситуации в Украине в связи с многосторонним межпарламентским сотрудничеством», – уточнил содержание саммита Журавий.

Он подчеркнул, что политики также обсудят другие актуальные темы в рамках сотрудничества между парламентами.

В частности, Словакию будет представлять председатель Национального совета Словацкой Республики Петер Пеллегрини, который считает, что решение премьера страны Роберта Фицо о прекращении военной поддержки Украины должно повлиять только на передачу собственных вооружений, а не на их продажу, когда Фицо в целом выступает против поддержки Украины оружием.