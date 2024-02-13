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Плацдарм расширяется: ВСУ подняли еще один флаг Украины в Крынках

  • 13.02.2024, 14:31
  • 3,088
Плацдарм расширяется: ВСУ подняли еще один флаг Украины в Крынках

Видеофакт.

Украинские военные 13 февраля установили еще один флаг Украины в Крынках, на левом берегу Днепра в Херсонской области. Он развевается на водонапорной башне.

Об этом сообщает DeepState.

Воины Вооруженных Сил Украины, проводящие операцию на левом берегу Херсонской области, поделились эксклюзивным видео. Бойцам 35 ОБрМП удалось поднять государственный флаг на водонапорной башне в Крынках.

Как отмечают в DeepState, враг продолжает бить по логистике и применить КАБы по самым Крынкам. Российский генерал Теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, однако, как показало время – у него ничего не получается. Бои продолжаются.

Отметим, что уже по крайней мере второй украинский флаг, который ВСУ установили в Крынках. Фото первого опубликовали 6 февраля.

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