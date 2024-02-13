Плацдарм расширяется: ВСУ подняли еще один флаг Украины в Крынках 13.02.2024, 14:31

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Видеофакт.

Украинские военные 13 февраля установили еще один флаг Украины в Крынках, на левом берегу Днепра в Херсонской области. Он развевается на водонапорной башне.

Об этом сообщает DeepState.

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Воины Вооруженных Сил Украины, проводящие операцию на левом берегу Херсонской области, поделились эксклюзивным видео. Бойцам 35 ОБрМП удалось поднять государственный флаг на водонапорной башне в Крынках.

Как отмечают в DeepState, враг продолжает бить по логистике и применить КАБы по самым Крынкам. Российский генерал Теплинский думает таким образом ликвидировать плацдарм, однако, как показало время – у него ничего не получается. Бои продолжаются.

Отметим, что уже по крайней мере второй украинский флаг, который ВСУ установили в Крынках. Фото первого опубликовали 6 февраля.