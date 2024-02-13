Россия не смогла заполучить первую со времен СССР базу флота в Африке 2 13.02.2024, 19:08

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Власти Судана не смогли ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ.

Строительство базы российского флота в Судане, которое обсуждалось более четырех лет, откладывается на неопределенный срок. Власти Судана не смогли ратифицировать соглашение о базе ВМФ РФ, сообщил посол России в Хартуме Андрей Черновол в интервью «РИА Новости».

По его словам, это произошло из-за «внутриполитического кризиса» в Судане. «В связи с роспуском парламента суданская сторона пока не смогла завершить необходимые внутригосударственные процедуры ратификации», — сказал Черновол.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России с численностью до 300 военнослужащих должен был появиться на Красном море в Порт-Судане. Среди прочего предполагалось, что базой смогут пользоваться атомные подлодки. Взамен Россия обязалась предоставить Судану оружие и военную технику.

Соответствующее соглашение страны заключили еще в 2019 году, однако его реализация подвисла в воздухе. Президент Омар аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года, и в результате Судан остался без парламента. Вместо этого в стране был создан переходный Суверенный совет, одну половину которого составляют военные, а другую — гражданские лица.

В 2021 году замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф заявил, что законодательные органы республики пока не обладают достаточными полномочиями для ратификации соглашения с Россией. Однако в феврале 2023-го стало известно, что процесс сдвинулся с мертвой точки после визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По данным источников западных СМИ, венное руководство Судана одобрило соглашение и с тех пор документ ожидал ратификации со стороны гражданских властей.

Но в апреле 2023-го в Судане вновь случилась попытка государственного переворота. Вооруженный конфликт начался между военными и Силами быстрого реагирования (Rapid Support Force). Поводом для столкновений стал вопрос интеграции RSF в структуру армии.

Черновол отметил, что в настоящее время боевые действия в Судане продолжаются: они идут как в столичной агломерации, Дарфуре, так и центральных и южных штатах страны. И поскольку «конфликт приобрел долгосрочный характер», ратификация соглашения о российской базе остается под вопросом. «В любом случае последнее слово за нашими суданскими друзьями», — сказал посол.

Урегулировав этот вопрос, Россия получит возможность разместить в Африке первую базу ВМФ со времен СССР, говорил ранее военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Советский Союз имел морские базы в Сомали и Эфиопии. Первая была закрыта в 1977 году, вторая — в 1991-м.

По словам Мураховского, разместив базу на Красном море, Россия получит контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому осуществляется порядка 10% всех мировых морских перевозок. «Кроме того, Россия обеспечит себе постоянное присутствие в Индийском океане, которое было утеряно в постсоветские годы», — отмечал он.