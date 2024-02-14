СМИ: В Крыму потоплен большой десантный корабль РФ 10 14.02.2024, 8:05

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Мощные взрывы раздались в Ялте, Алупке и Мисхоре.

Утром 14 февраля в Крыму раздались мощные взрывы. Их слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре, взрывам предшествовали вспышки в море.

Об этом сообщает «Крымский ветер». По данным паблика, причиной могла быть атака на российский корабль: после взрывов он утонул.

«В Ялте, Мисхоре и Алупке было слышно пять взрывов, сообщают подписчики... Возможно, это пуски ракет с моря», – отмечено в сообщении.

Жители перечисленных населенных пунктов утверждают, что сначала видели в море вспышки, после которых раздавались звуки взрывов. Они были настолько сильными, что от взрывной волны в Алупке открывались окна.

А один из подписчиков паблика в Симеизе рассказал, что на российском корабле звучала тревога. Также со стороны моря были слышны пулеметные очереди.

«Место взрывов в море, которые начались в 06.04 по московскому времени, предположительно, находится в районе Мисхора. Звуков пусков ракет не было, утверждают наши подписчики. По неподтвержденным данным, атакован российский корабль», – добавили впоследствии в «Крымском ветре».

Несколько позже администраторы паблика со ссылкой на очевидца отметили, что после взрывов российский большой десантный корабль РФ утонул.

Тем временем в российском Минобороны уже после того, как крымчане проснулись от мощных взрывов, отчитались об очередном «пресечении атаки».

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)», – заявили оккупанты.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что Украина вывела из строя около 33% кораблей Черноморского флота РФ.