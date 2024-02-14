закрыть
14 февраля 2024, среда, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Крыму потоплен большой десантный корабль РФ

10
  • 14.02.2024, 8:05
  • 12,146
СМИ: В Крыму потоплен большой десантный корабль РФ

Мощные взрывы раздались в Ялте, Алупке и Мисхоре.

Утром 14 февраля в Крыму раздались мощные взрывы. Их слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре, взрывам предшествовали вспышки в море.

Об этом сообщает «Крымский ветер». По данным паблика, причиной могла быть атака на российский корабль: после взрывов он утонул.

«В Ялте, Мисхоре и Алупке было слышно пять взрывов, сообщают подписчики... Возможно, это пуски ракет с моря», – отмечено в сообщении.

Жители перечисленных населенных пунктов утверждают, что сначала видели в море вспышки, после которых раздавались звуки взрывов. Они были настолько сильными, что от взрывной волны в Алупке открывались окна.

А один из подписчиков паблика в Симеизе рассказал, что на российском корабле звучала тревога. Также со стороны моря были слышны пулеметные очереди.

«Место взрывов в море, которые начались в 06.04 по московскому времени, предположительно, находится в районе Мисхора. Звуков пусков ракет не было, утверждают наши подписчики. По неподтвержденным данным, атакован российский корабль», – добавили впоследствии в «Крымском ветре».

Несколько позже администраторы паблика со ссылкой на очевидца отметили, что после взрывов российский большой десантный корабль РФ утонул.

Тем временем в российском Минобороны уже после того, как крымчане проснулись от мощных взрывов, отчитались об очередном «пресечении атаки».

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)», – заявили оккупанты.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что Украина вывела из строя около 33% кораблей Черноморского флота РФ.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив