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ГУР: В Черном море потоплен российский БДК «Цезарь Куников»

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  • 14.02.2024, 9:35
  • 17,702
ГУР: В Черном море потоплен российский БДК «Цезарь Куников»

Корабль пошел ко дну.

Дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море утром 14 февраля.

Об этом заявили собеседники «Украинской правды» в ГУР.

Источники «УП» сообщили, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК «Цезарь Куников» затонул.

«Украинская правда» обратилась за официальными комментариями по этому поводу.

Ранее российское Минобороны сообщило, что ночью 14 февраля ПВО якобы сбила 6 дронов в акватории Черного моря.

В то же время в Telegram-каналах появилась информация, что в районе Алупки − Кацивели в море что-то горит. Также сообщается, что в этом районе низко над водой кружат два вертолета Ми-8.

Telegram-канал «Крымский ветер» писал, что якобы дроны подбили большой десантный корабль.

Позже в районе Фороса заметили и поисково-спасательный вертолет Ка-27.

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