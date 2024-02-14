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Появилось полное видео уничтожения российского БДК «Цезарь Куников»

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  • 14.02.2024, 11:31
  • 11,840
Появилось полное видео уничтожения российского БДК «Цезарь Куников»

Корабль получил критическую пробоину после удара дронами Magura V5.

Российский военный корабль «Цезарь Куников» был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии со другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5.

БДК (большой десантный корабль) получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Это утром 14 февраля подтвердила пресс-служба ГУР. YouTube-канал ведомства обнародовал видео спецоперации.

«Цезарь Куников» был подбит в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. Успешную миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины.

К уничтожению вражеского корабля приложили руку и волонтеры. «Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24», – отметила пресс-служба.

Украинская разведка считает, что оккупанты понесли потери в живой силе. В ведомстве заявили, что поисково-спасательная операция захватчиков успеха не имела.

Символично, что российский офицер Цезарь Львович Куников, именем которого назвали судно, был убит ровно 101 год назад – 14 февраля 1943-го.

В ГУР добавили, что атакованный большой десантный корабль – это одно из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

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