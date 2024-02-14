Появилось полное видео уничтожения российского БДК «Цезарь Куников» 14 14.02.2024, 11:31

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Корабль получил критическую пробоину после удара дронами Magura V5.

Российский военный корабль «Цезарь Куников» был атакован Главным управлением разведки Министерства обороны во взаимодействии со другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины ударными морскими дронами Magura V5.

БДК (большой десантный корабль) получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

Это утром 14 февраля подтвердила пресс-служба ГУР. YouTube-канал ведомства обнародовал видео спецоперации.

«Цезарь Куников» был подбит в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. Успешную миссию осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины.

К уничтожению вражеского корабля приложили руку и волонтеры. «Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24», – отметила пресс-служба.

Украинская разведка считает, что оккупанты понесли потери в живой силе. В ведомстве заявили, что поисково-спасательная операция захватчиков успеха не имела.

Символично, что российский офицер Цезарь Львович Куников, именем которого назвали судно, был убит ровно 101 год назад – 14 февраля 1943-го.

В ГУР добавили, что атакованный большой десантный корабль – это одно из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.