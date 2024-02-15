Латвия будет строить линию обороны на границе с Беларусью 15.02.2024, 13:17

Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

Латвия будет строить линию обороны не только на границе с Россией, но и на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, отвечая на вопрос корреспондента «Белсат».

По словам министра, защита границы – важная задача для всех государств на линии фронта. В этой связи Латвия подписала соглашение с литовскими и эстонскими партнерами по координации действий по балтийским линиям обороны.

«Каждая страна реализует свой особый план, однако координация действий является частью взаимопонимания по балтийским линиям обороны. Известно, что границы с Россией, а также граница с Беларусью должны быть усилены. Мы уже построили ограждение, чтобы защитить нашу границу и страну от потока нелегальной миграции. В то же время создание противотранспортных заграждений должно быть частью усиления нашей границы и обороны», – подчеркнул Андрис Спрудс.

Напомним, что обычно в качестве противотранспортных заграждений используются такие средства, как минные поля, рвы, специальные противотанковые преграды («зубы дракона»), бункеры и др.

О том, что Латвия собирается укреплять границу с Беларусью и Россией через усиление военной инфраструктуры, в начале января заявлял президент страны Эдгарс Ринкевичс.

19 января страны Балтии договорились создать «линию обороны» на восточной границе. Об этом стало известно после состоявшейся в Риге встречи министров обороны трех стран.

Согласно Министерству обороны Эстонии, реализация проекта состоится в течение ближайших лет, что предполагает появление на границе с Россией и Беларусью оборонительных сооружений. Также стало известно, что Эстония собирается построить на границе линию обороны из 600 бункеров. Аналогичную оборонительную зону предполагают создать Латвия и Литва.