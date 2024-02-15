Россия потеряла миллион тонн экспорта нефтепродуктов после ударов Украины по крупнейшим НПЗ 4 15.02.2024, 14:08

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Рухнули отгрузки почти во всех значимых портах.

Налеты украинских беспилотников, которые с начала года по меньшей мере девять раз атаковали объекты нефтегазовой инфраструктуры России, ударили по экспорту крупных нефтяных компаний.

По итогам января нефтяники продали за рубеж через морские порты 10,8 млн тонн нефтепродуктов, сообщает Reuters (перевод — The Moscow Times) со ссылкой на данные отраслевых источников и собственные расчеты. В годовом выражении экспорт сжался на 1 млн тонн, или 9% после того, как крупные нефтеперерабатывающие заводы полностью или частично прекратили работу из-за украинских атак.

25 января БПЛА поразили Туапсинский НПЗ «Роснефти» — единственный на черноморском побережье России и входящий в топ-10 крупнейших в стране. На заводе, который ежегодно перерабатывает почти 10 млн тонн нефти, сгорела вакуумная установка, из-за чего производство пришлось остановить. Ремонт завода затянется по меньшей мере до конца февраля, говорят источники Reuters.

21 января под ударом оказался терминал «Новатэка» в Усть-Луге, на восстановление которого ушло три дня. Спустя 10 дней БПЛА атаковал Нижегородский НПЗ «Лукойла», ремонт которого, по оценкам Минэнерпго, займет не меньше месяца.

Как итог: упали отгрузки нефтепродуктов почти всех крупнейших портов. Экспорт через Балтийское море снизился на 14% год к году, до 5,6 млн тонн; через Арктику — на 11%, до 184 тысяч тонн; через Черное и Азовское море — на 6%, до 4,3 млн тонн. Чтобы компенсировать выпадающие объемы, нефтяники резко — на 24% — увеличили загрузку дальневосточных портов. Но их мощности невелики: в январе оттуда на экспорт ушло лишь 666 тысяч тонн нефтепродуктов.

Если атаки продолжатся с нынешней интенсивностью, «неудобство может превратиться в проблему», считает приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко: «НПЗ важны для экономики и для ведения войны — автомобили и грузовики, трактора и комбайны, танки и корабли, гражданские и военные самолеты надо заправлять бензином, дизтопливом и керосином, а не сырой нефтью».

По словам Вакуленко, из-за санкций ремонт оборудования, вышедшего из строя в результате атак, потребует куда больше времени и сил, что может подорвать способность России обеспечивать армию и критически важные отрасли.

«Россия пыталась добиться чего-то подобного, атакуя украинскую электроэнергетику зимой 2022–2023 годов, — напоминает Вакуленко. — Целью были уязвимые трансформаторы украинских электростанций в расчете, что Украина не сможет достаточно быстро ремонтировать и заменять их. <…> Теперь настал черед России оказаться целью подобных атак».