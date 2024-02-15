Фондовый индекс Тайваня обновил рекорд 15.02.2024, 20:41

Помог ажиотаж вокруг ИИ.

По итогам торгов 15 февраля — после того, как Тайваньская фондовая биржа открылась после длинных выходных, связанных с Лунным Новым годом — биржевой индекс Taiex вырос на 3,03%, поднявшись до отметки 18 644,57 пункта, что стало абсолютным рекордом за всю историю расчета бенчмарка.

При этом акции производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) подорожали сразу на 7,89%, до 697 тайваньских долларов ($22,2), что также является историческим максимумом. Бумаги чипмейкера имеют вес в индексе около 30%.

7 февраля TSMC сообщила, что в январе ее выручка выросла по сравнению с январем 2023 года на 7,9%, до $6,9 млрд. В прошлом месяце TSMC заявила, что прогнозирует рост выручки по итогам 2024 года более чем на 20%.

Тайваньский производитель полупроводников планирует открыть заводы по производству чипов в Японии, Аризоне (штат США) и Германии, первый из которых начнет массовое производство в конце 2024 года, что значительно увеличит глобальное присутствие TSMC.

Как пишет Bloomberg, новый пик на Тайваньской фондовой бирже связан с тем, что инвесторы продолжают вкладывать средства в компании, специализирующиеся на создании технологий с искусственным интеллектом (ИИ). Это привело к росту акций производителей чипов и других технологических компаний по всему миру. Так, американский отраслевой бенчмарк Philadelphia Semiconductor Index 12 февраля достиг нового максимума (4644,04 пункта), а рыночная капитализация разработчика графических процессоров и систем на чипе NVIDIA превысила $1,82 трлн, что больше, чем у Amazon и Alphabet. В результате NVIDIA вошла в топ-3 самых дорогих публичных компаний США.

NVIDIA стала крупнейшим бенефициаром гонки технологических компаний по внедрению искусственного интеллекта в свои продукты и услуги, пишет Reuters. На NVIDIA приходится около 80% рынка высокопроизводительных микросхем для искусственного интеллекта. Котировки компании выросли почти на 50% в этом году после того, как в 2023 году капитализация чипмейкера взлетела более чем в три раза.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, в ноябре прошлого года выручка от производства полупроводников во всем мире составила $48 млрд, что на 5,3% больше, чем годом ранее.