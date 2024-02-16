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Атака продолжалась 30 минут: стали известны неожиданные подробности уничтожения БДК «Цезарь Куников»

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  • 16.02.2024, 8:07
  • 5,586
Атака продолжалась 30 минут: стали известны неожиданные подробности уничтожения БДК «Цезарь Куников»

Полная хронология уникальной операции.

В среду, 14 февраля 2024 года, украинские военные совершили атаку на большой десантный корабль «Цезарь Куников». Отмечается, что она продлилась около тридцати минут.

Telegram-канал «Досье шпиона» обнародовал некоторые подробности атаки в четверг, 15 февраля. Отмечается, что нападение было совершено с применением ударных надводных дронов MAGURA V5, разработанных в Украине.

Судно приписано к воинской части №10790 в Севастополе и относится к 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ Российской Федерации.

Отмечается, что около 06:05 утра в Севастополь поступило сообщение о том, что экипаж корабля наблюдает приближение неизвестного объекта. В 06:08 первый дрон поразил левый борт. В общей сложности атака длилась около 30 минут.

Всего удары по кораблю нанесли пять морских дронов. Четыре поразили весь левый борт от кормы до носа. Пятый попал в правый борт в районе машинного отделения. Очевидно, что именно этот удар стал критическим. Начался пожар, корабль лишился хода и наклонился на левый борт.

Приблизительно в 07:00 в порт Севастополя поступил сигнал SOS и запрос на эвакуацию экипажа корабля, который находился примерно в пяти километрах от берега. На место крушения были направлены буксиры МЧС России и несколько катеров.

Приблизительно в 07:35 «Цезарь Куников» затонул.

По словам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, «Цезарь Куников» вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский ВДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5.

По информации ГУР, большинство экипажа уничтоженного «Цезаря Куникова» погибло, сам корабль затонул и не подлежит восстановлению.

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