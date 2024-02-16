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СМИ: Вместе с БДК «Цезарь Куников» на дно отправился «серьезный груз» из КНДР

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  • 16.02.2024, 11:45
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СМИ: Вместе с БДК «Цезарь Куников» на дно отправился «серьезный груз» из КНДР

Груз шел в сопровождении трех северокорейских военных.

На большом десантном корабле (БДК) «Цезарь Куников» ВС РФ, который на днях потопили украинцы, находился внушительный военный груз.

Там была крупная партия артиллерийских боеприпасов из КНДР.

Такой информацией поделился российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на свои источники в Черноморском флоте РФ, передает Диалог.UA.

«На борту корабля находился серьезный груз северокорейского вооружения: несколько десятков баллистических ракет и больше тысячи артиллерийских снарядов», - рассказал источник.

Он уверяет, что груз шел в сопровождении трех северокорейских военных, которые не спаслись.

«По словам другого (источника - ред.), гибель северокорейских военных, которым была гарантирована полная безопасность, серьезно разозлила Владимира Путина. Он сейчас очень не хочет портить отношения с КНДР», - написал канал.

На борту, по его данным, помимо снарядов, находились танки и военнослужащие ВС РФ. Этот инцидент, как сообщается, «похоронил» карьеру командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Официально это пока не подтверждено, однако Z-каналы массово пишут о его отставке с поста. Также не исключен арест адмирала.

Напомним, утром в среду, 14 февраля, несколько надводных дронов Украины MAGURA V5, начиненных взрывчаткой, атаковали «Цезаря Куникова» недалеко от берегов Алупки (оккупированный Крым). Военный корабль был потоплен, что украинские БПЛА сняли на видео.

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