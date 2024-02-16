Байден обвинил Путина в смерти Навального 5 16.02.2024, 21:00

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Джо Байден

Президент США заявил, что Путин нападает не только на граждан других стран, но и на своих собственных.

Президент США Джо Байден 16 февраля выступил в Белом доме с заявлениями по поводу смерти российского политзаключенного Алексея Навального.

Байден считает российского президента Владимира Путина ответственного за смерть Навального.

«Сообщения о его смерти, если они правдивы – а у меня нет оснований считать, что нет, хотя российские власти расскажут свою собственную историю – не оставляют сомнений: Путин ответственен за смерть Навального», – заявил президент США.

Байден заявил, что Путин нападает не только на граждан других стран, как это происходит сейчас в Украине, но и делает ужасные вещи со своим собственным народом.

Байден назвал Навального «смелым и принципиальным» человеком, посвятившим себя развитию России, где царит верховенство права.

Президент США также сказал, что сообщение о смерти Навального должно стимулировать к финансированию поддержки Украины в войне против России.

По словам Байдена, Соединенные Штаты должны обеспечить средства, «чтобы Украина могла продолжать защищать себя», а отсутствие дальнейшего финансирования Украины в этот критический момент «никогда не будет забыто».

«Часы тикают и это должно произойти», – заявил Джо Байден.