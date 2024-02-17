Россияне обстреляли Купянск тяжелыми авиабомбами 3 17.02.2024, 20:27

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Есть пострадавшие.

Российские войска сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска в Харьковской области, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что россияне атаковали 17 февраля около 14:20 по Минску. Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Еще одна - тоже в дом. Известно, что спасатели деблокировали из-под завалов женщину, она получила ранения. Под завалами находятся еще люди.

На данный момент известно о пяти пострадавших людях. Есть разрушение и повреждение ряда гражданских объектов.

Предварительно, российский войска сбросили на Купянск по меньшей мере пять авиабомб.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).