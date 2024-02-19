ВСУ сбили еще два российских истребителя на востоке Украины

ВСУ сбили еще два российских истребителя на востоке Украины8
- 19.02.2024, 13:09
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Всего — шесть за два дня.
Украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С на восточном направлении в понедельник, 19 февраля.
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
«Еще минус два самолета оккупанта. Это наша земля и наше небо. Всем спасибо за боевую работу! Дальше будет!» — написал он в Telegram.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, истребители наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.
Ранее о вероятном падении самолета возле села Рыбацкое сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на данные местных жителей.