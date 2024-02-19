США готовят санкции против китайских компаний за поддержку РФ 19.02.2024, 21:40

Законодатели обдумывает меры, аналогичные тем, что уже готовит ЕС.

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, которые, по мнению США, помогают России в войне с Украиной, сообщили CNBC американские конгрессмены.

Член комитета Палаты представителей США по международным отношениям, сенатор Джеральд Коннолли заявил, что законодатели обдумывает меры, аналогичные тем, что уже готовит Евросоюз.

«Китай должен понять, что те же самые виды санкций, которые распространяются на Россию и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, также могут быть применены к Китаю», — заявил Коннолли на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, «Китаю есть что терять», в отличии от России.

Потенциальные санкции США могут нанести серьезный ущерб китайской экономике, которая впервые в современной истории столкнулась с оттоком прямых иностранных инвестиций, а также переживает кризис на рынке недвижимости, где цены упали рекордно с 2015 года. В прошлом году китайская экономика прибавила 5,2%, однако уже к 2028 году, по прогнозу Международного валютного фонда, темы ее роста упадут ниже 3%.

«Если бы к Китаю были применены широкие санкции, это действительно ударило бы по цели. А их экономические показатели сейчас уже слабы. Поэтому я надеюсь, что Китай тщательно подумает, что за поддержку российского насилия на Украине будут последствия», — отметил Коннолли.

Другой американский сенатор, Бен Кардин отвечая на вопрос о возможных санкциях против Китая, заявил, что конгресс прорабатывает возможные варианты с администрацией президента США Джо Байдена.

По данным Киевской школы экономики, Китай стал ключевым каналом для передачи России западных технологий. Американская разведка тем временем полагает, что Китай становится для России все более важной опорой в военных усилиях, вероятно, снабжая Москву товарами и оборудования двойного назначения. Часть из них используется в ходе военного конфликта в Украине.

Пекин отвергает все обвинения, заявляя, что торговля с Москвой представляет собой нормальное экономическое сотрудничество двух стран.

В понедельник, 12 февраля, Европейский союз предложил установить новые торговые ограничения в отношении примерно двадцати компаний, включая три китайские фирмы, по обвинению в поддержке российской военной агрессии в Украине. Если эти меры будут приняты, это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения для компаний из КНР после вторжения России в Украину.

Ограничения запретят европейским компаниям торговать с перечисленными фирмами. Тем самым блок пытается пресечь попытки России получать подсанкционные товары через компании в третьих странах.

Большую часть списка представляют собой компании-производители технологий и электроники. Их обвиняют в «помощи в укреплении военной и технологической мощи России или развитии оборонно-промышленного комплекса и сектора безопасности». В черновике документа фигурируют три китайские компании, по одной из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга. До настоящего времени ЕС внес в черный список более 620 компаний, почти все из России.