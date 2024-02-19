Умер белорусский сценарист, который участвовал в создании фильма «Брестская крепость» 1 19.02.2024, 23:08

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КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ. ФОТО: СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ

Ему было 53 года.

На 54-м году жизни умер белорусский сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Константин Воробьев родился в Калинковичах. В 1991 году окончил Белорусский университет культуры.

С телевидением и кино Константин Воробьев был связан с 1993 года. В качестве автора сценария, редактора и продюсера на белорусском и российском телевидении подготовил к эфиру свыше 1000 телевизионных программ различной тематики.

В качестве автора сценария и продюсера участвовал в создании первого белорусского мюзикла «Легко на сердце от песни веселой», в тот же период снял четырехсерийный художественный телесериал «Три талера» (дата выпуска — 2006 год).

За свою карьеру он выступил сценаристом множества телевизионных программ, а также автором или соавтором сценария следующих картин: «Духовная война» (сериал, 2006), «Три талера» (2006), «Брестская крепость» (2010), «Крепость» (мини-сериал, 2011), «Украсть Бельмондо» (2012), «Прерванные воспоминания» (2015) и других кинолент.