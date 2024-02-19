закрыть
19 февраля 2024, понедельник, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер белорусский сценарист, который участвовал в создании фильма «Брестская крепость»

1
  • 19.02.2024, 23:08
  • 1,222
Умер белорусский сценарист, который участвовал в создании фильма «Брестская крепость»
КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ. ФОТО: СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ

Ему было 53 года.

На 54-м году жизни умер белорусский сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Константин Воробьев родился в Калинковичах. В 1991 году окончил Белорусский университет культуры.

С телевидением и кино Константин Воробьев был связан с 1993 года. В качестве автора сценария, редактора и продюсера на белорусском и российском телевидении подготовил к эфиру свыше 1000 телевизионных программ различной тематики.

В качестве автора сценария и продюсера участвовал в создании первого белорусского мюзикла «Легко на сердце от песни веселой», в тот же период снял четырехсерийный художественный телесериал «Три талера» (дата выпуска — 2006 год).

За свою карьеру он выступил сценаристом множества телевизионных программ, а также автором или соавтором сценария следующих картин: «Духовная война» (сериал, 2006), «Три талера» (2006), «Брестская крепость» (2010), «Крепость» (мини-сериал, 2011), «Украсть Бельмондо» (2012), «Прерванные воспоминания» (2015) и других кинолент.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко