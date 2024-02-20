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Умер 35-летний сын друга Путина

  • 20.02.2024, 8:39
  • 12,940
Умер 35-летний сын друга Путина

СМИ пишут, что у него оторвался тромб.

Сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван умер 5 февраля в возрасте 35 лет. Это следует из записи в реестре наследственных дел (РНД). Первым на это обратил внимание израильский бизнесмен и филантроп Леонид Невзлин.

Запись в реестре оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. Это здание упоминалось в расследовании Bloomberg как «дом для соратников президента Путина». По данным агентства, в нем проживали глава «Роснефти» Игорь Сечин, президент ВТБ Андрей Костин, миллиардер Геннадий Тимченко и экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказал, что официальной причиной смерти 35-летнего Ивана Сечина назван «оторвавшейся тромб».

При этом Сечин запретил сотрудникам СКР, ФСБ и другим силовикам заниматься вопросами смерти Ивана. Занималась этим Служба безопасности Роснефти, состоящая из бывший сотрудников ФСБ и СКР, лично преданных Сечину. Эти безопасники склонны к различным «теориям заговоров» и конспирологии.

По данным ВЧК-ОГПУ, на третьи сутки после смерти, Иван Сечин был похоронен.

Сын Сечина работал в Газпромбанке, а с 2014 года перешел в «Роснефть», где сначала получил должность заместителя начальника одного из управлений департамента шельфовых проектов, а затем — первого заместителя директора департамента совместных проектов на шельфе.

В 25 лет Иван Сечин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».

Всего у 63-летнего главы «Роснефти» три ребенка: дочь Инга 1982 года рождения и Иван от первого брака, а также дочь Варвара от второго брака. Последняя живет с матерью, которая ушла от Сечина к итальянскому автогонщику Франческо Провенцано.

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