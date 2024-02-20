СМИ рассказали подробности смерти сына друга Путина 20.02.2024, 10:07

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«Скорая» опоздала почти на два часа.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» рассказал подробности смерти 35-летнего сына главы «Роснефти» Игоря Сечина Ивана:

— Как пояснила его супруга, посреди ночи муж пожаловался на боли, решив, что происходящее связано с почками. Охране было поручено купить препарат Канефрон и уже примерно через полчаса в дом сотрудника госкорпорации вернулся сотрудник с лекарством. Иван Сечин позвал жену к себе в комнату и попросил налить ему воды и дать таблетку. Женщина вышла в санузел за водой, а когда вернулась, то муж уже лежал без движения. Хозяйка тут же по рации вызвала охранника.

Как пояснял в своих многочисленных объяснениях для Службы безопасности Игоря Сечина, охранник Евгений Панин (именно так в целях конспирации во всех посмертных документах был записан Иван Сечин), с момента, как он вернулся из аптеки, до клича о помощи жены Ивана Сечина прошло около 20 минут.

Когда охранник зашел в комнату шефа, как пишет Telegram-канал, у него уже не прослушивался пульс и отсутствовало дыхание:

— Телохранитель утверждал, что продиктовал диспетчеру 112 верный адрес — СНТ Зеленый ветер — 2, а на подстанцию была передана информация без номера. В заявке у бригады Скорой помощи было указано просто СНТ Зеленый ветер, что стало причиной заминки примерно в полтора-два часа.

Как только в дом зашли медики и увидели бездыханное тело Ивана Сечина, они попросили остановиться охранника, до последнего пытавшегося откачать шефа. Иван был мертв. В результате эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Поверил ли в эту версию Игорь Сечин — загадка. Известно, что он запретил проводить какое либо официальное расследование и поручил все изучить и проверить Службе безопасности «Роснефти».