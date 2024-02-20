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В Украине ликвидированы пять российских офицеров

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  • 20.02.2024, 11:56
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В Украине ликвидированы пять российских офицеров

Опубликованы их имена.

В ходе полномасштабной войны против украинцев «звездные» потери РФ на 20 февраля 2024 года ощутимо возросли, в том числе стало известно о ликвидации заместителя командира роты Сергея Гулюченко.

Еще «грузом 200» (так называют безвозвратные потери) стал старший лейтенант Алексей Мишакин, сообщил офицер из Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в своем Telegram-канале.

По его данным, также успешно «минусованы» три вражеских лейтенанта Алексей Белогрудов, Максим Нурмагомедов и Андрей Закотенко

Офицер ВСУ также показал фотографии уничтоженных противников.

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