В Украине ликвидированы пять российских офицеров 2 20.02.2024, 11:56

2,300

Опубликованы их имена.

В ходе полномасштабной войны против украинцев «звездные» потери РФ на 20 февраля 2024 года ощутимо возросли, в том числе стало известно о ликвидации заместителя командира роты Сергея Гулюченко.

Еще «грузом 200» (так называют безвозвратные потери) стал старший лейтенант Алексей Мишакин, сообщил офицер из Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» в своем Telegram-канале.

По его данным, также успешно «минусованы» три вражеских лейтенанта Алексей Белогрудов, Максим Нурмагомедов и Андрей Закотенко.

Офицер ВСУ также показал фотографии уничтоженных противников.