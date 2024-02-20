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Рассекречен самый быстрый электромобиль в мире

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  • 20.02.2024, 18:18
  • 2,330
Рассекречен самый быстрый электромобиль в мире

Ararkis Sandstorm способен разогнаться до 100 км/ч за 1,5 секунды.

Британский стартап Ararkis Automobili презентовал свою дебютную модель Sandstorm. Суперкар станет самым быстрым в мире электрокаром. Его подробности раскрыли на сайте компании, пишет «Фокус».

Электромобиль назвали в честь планеты Аракис из культового романа «Дюна2. А Sandstorm переводится как «песчаный шторм».

Новый Ararkis Sandstorm отличается ярким дизайном. Широкое и низкое купе имеет огромное лобовое стекло, выраженные крылья и большое антикрыло. Оригинально смотрятся тоненькие диодные фары и фонари. Двери поднимаются кверху.

В конструкции суперкара использованы карбон, алюминий и магний, причем часть материалов получены путем вторичной переработки. Комплектация включает акустику Bose, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

Электрический суперкар Ararkis Sandstorm получит двухмоторную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,5 и развивать скорость более 300 км/ч. Это будет самый быстрый электромобиль в мире, ведь даже 1900-сильный Rimac Nevera стартует до сотни за 1,82 с.

Батарея на 115 кВт∙ч обеспечит запас хода в 500 км, а зарядить ее на 80% в быстром режиме можно за 30 минут.

Всего планируют выпустить 20 Ararkis Sandstorm. Цена суперкара составит 2 миллиона долларов.

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