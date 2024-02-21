Следователь по делу о гибели Навального стал владельцем шикарных апартаментов в Москве 3 21.02.2024, 9:03

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Фото: официальный сайт СУ СКР по ЯНАО

Именно он распорядился не выдавать родным тело убитого политика.

Как выяснил телегам-канал ВЧК-ОГПУ, глава Следственного управления СК России по ЯНАО Эдгар Серопян, который руководит доследственной проверкой гибели Алексея Навального, неожиданно осенью 2023 года за четыре месяца до устранения политика стал владельцем шикарных апартаментов в крутом московском небоскребе. Сам Серопян при всем желании не мог накопить на подобную квартиру. За что его премировали московской жилплощадью вполне понятно.

ВЧК-ОГПУ стало известно, что проверку по факту гибели Алексея Навального в ИК-3 пгт. Харп проводят следователи отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК по ЯНАО. Именно Серопян на месте в ночи распорядился (перевезти тело политика в морг Салехарда) и спокойно наблюдая за метаниями его родных, отложив выдачу тела минимум до 14 дней.

Серопян выходец из СУ СКР по Владимирской области, где до трагедии отбывал наказание Алексей Навальный. Там Серопян возглавлял межрайонные отделы, позднее был переведён на аналогичную должность в Надым, а затем в управление по ЯНАО.

Накануне смерти основателя ФБК руководитель ОРОВД стал владельцем недвижимости в московском ЖК небоскребов с видом на Москва-реку «Сити Бэй».

Среди официальных владельцев фамилию Серопяна не найти. Но в октябре 2023 года он зарегистрировался в чате ЖК только для жильцов и стал интересоваться (называя других участников чата «соседи») сколько кондиционеров можно ставить и различными деталями ремонта. Из его сообщений однозначно следует, что он стал владельцем апартаментов.