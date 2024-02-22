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РФ хотела сбить французский самолет над Черным морем

  • 22.02.2024, 17:41
  • 2,980
РФ хотела сбить французский самолет над Черным морем

Министр вооруженных сил Франции рассказал подробности.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Россия напрямую угрожала французским самолетам в Черном море.

«Месяц назад российская система управления воздушным движением угрожала сбить французский самолет в Черном море, хотя мы находились в международной свободной зоне, в которой мы патрулируем», - сказал он в интервью французскому радио RTL.

Комментарии Лекорню прозвучали в тот момент, когда война на Украине идет уже третий год, и на фоне растущего пессимизма по поводу исхода конфликта.

Однако европейские правительства настаивают на том, что президент России Владимир Путин все еще не одержал верх.

«Все более агрессивная позиция Москвы объясняется тем, что у России проблемы на поле боя в Украине. Это старо, как холодная война, но мы видим возвращение особенно агрессивной позиции России», - сказал он.

По словам Лекорню, российский военный корабль также недавно бросил якорь в Бэ-де-Сен на севере Франции на границе территориальных вод в попытке «запугать» Францию.

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