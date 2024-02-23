Армения остановила свое участие в ОДКБ 23.02.2024, 8:22

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Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян раскрыл подробности.

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено. Об этом в интервью телеканалу France 24 сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Армянский лидер во время беседы заявил, что участие его страны в ОДКБ, в которой доминирует Москва, «заморожено». При этом он подчеркнул, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении «не стоит на повестке дня».

Пашинян также заявил, что несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». Премьер Армении отметил, что «пропаганда» из Москвы против него не ослабевает.

Напомним, Никол Пашинян давно и достаточно жестко критикует ОДКБ. В ноябре 2022 года он не стал подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки «агрессии Азербайджана» против суверенитета Армении.

В мае 2023 года армянский премьер заявил, что, по мнению Еревана, ОДКБ не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию; таким образом, складывается впечатление, что организация «уходит из Армении». Премьер тогда допустил, что страна может приостановить членство в ОДКБ.

В ноябре прошлого года Никол Пашинян не приехал в Минск на заседание ОДКБ. Как сообщили в правительстве Армении, премьер-министр выразил надежду, что партнеры по организации поймут это решение.