Пилот сбитого российского Су-35 насмерть замерз в Азовском море 20 23.02.2024, 10:16

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Федор Грабовецкий

Самолет поразила ракета комплекса Patriot.

Стали известны подробности о мертвом российском военном из временно оккупированной Качи Федоре Грабовецком.

28-летний капитан ВКС РФ был пилотом российского истребителя Су-35. Самолет был сбит 19 февраля около 12:00 в небе близ Мариуполя, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

Летчик успешно катапультировался. Тело погибшего военнослужащего нашли приблизительно через полчаса в 1 км от берега. Все это время, он находился в ледяной воде Азовского моря. Спасти не успели. Замерз.

Грабовецкий окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. После выпуска проходил службу в 120-м гвардейском авиаполку (в/ч 63559, с. Домна, Читинская обл. РФ).

После начала войны - офицер 18-го гвардейского штурмового авиационного полка (в/ч 78018, с. Черниговка, Приморский край РФ).

Принимал участие в боевых операциях с 2023 года.

Сбитый Су-35 включен в статистику ВСУ. Источники «Крымского ветра» сообщают, что сбит он был ракетой комплекса Patriot.