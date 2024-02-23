В 2023 году контрабанда белорусских сигарет в Польшу увеличилась в 12 раз 6 23.02.2024, 12:32

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С 500 тысяч до 6 миллионов долларов.

В 2023 году стоимость выявленной контрабанды белорусских сигарет в Польшу увеличилась в 12 раз — с 2 до 24 млн злотых (с 500 тыс. до 6 млн долларов по текущему курсу), сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на Пограничную охрану страны.

Отмечается, что белорусские сигареты польские пограничники обнаруживают в железнодорожном и грузовом автомобильном транспорте, в «грузах древесины, угля, соли, в защитных покрытиях вагонов-цистерн».

Издание сообщает, что несколько дней назад в поезде, следовавшем из Беларуси, сотрудниками Подлясского пограничного управления обнаружено 4 тыс. пачек сигарет в вагонах с углем из Казахстана.

При этом стоимость изъятых контрабандных белорусских товаров выросла с 5,8 до 30 млн злотых, что «внесло существенный вклад в увеличение общей стоимости изъятой на польской границе контрабанды с 216 до 435 млн злотых».

Контрабанда на границе с Украиной, Беларусью и Россией выросла за год с 28 до почти 50 млн злотых, таким образом, около 60% этой суммы приходится именно на Беларусь.

«Те товары, которые правительство облагает налогом, поставляются преступными группировками. А поскольку в Беларуси такие группы частично санкционированы властями, неудивительно, что масштабы контрабанды оттуда в Польшу растут», — отметил президент Центра рыночных исследований имени Адама Смита Анджей Садовски.

13 февраля Национальная налоговая администрация Польши сообщила о задержании в Подляском воеводстве партии контрабандных белорусских сигарет — всего 400 тыс. пачек.

Сигареты перевозил 41-летний гражданин Беларуси на грузовике с литовской регистрацией. Отмечалось, что по документам в прицепе должны были находиться «элементы деревянных домов». «Если бы изъятые сигареты были проданы [в Польше], государственный бюджет потерял бы более 10 млн злотых», — говорится в сообщении.