Плацдарм в Крынках усеян телами ликвидированных россиян

Плацдарм в Крынках усеян телами ликвидированных россиян7
- 23.02.2024, 13:01
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Шойгу получил пощечину.
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены моменты ликвидации оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на плацдарме в Крынках на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры беспилотников фиксируют и многочисленные тела ранее уничтоженных на плацдарме захватчиков.
«Крынки, Херсонская область, зачистка «набережной» украинскими воинами. Видимо, на кадрах, подобных этим, Шойгу и разглядел «освобождение плацдарма». Видео от аэробомберов 503 отдельного батальона морской пехоты», - говорится в комментарии к публикации.
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