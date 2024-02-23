Плацдарм в Крынках усеян телами ликвидированных россиян 7 23.02.2024, 13:01

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Шойгу получил пощечину.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены моменты ликвидации оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на плацдарме в Крынках на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, камеры беспилотников фиксируют и многочисленные тела ранее уничтоженных на плацдарме захватчиков.

«Крынки, Херсонская область, зачистка «набережной» украинскими воинами. Видимо, на кадрах, подобных этим, Шойгу и разглядел «освобождение плацдарма». Видео от аэробомберов 503 отдельного батальона морской пехоты», - говорится в комментарии к публикации.

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