Назван лучший автомобиль 2024 года в Европе 7 26.02.2024, 22:22

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Лучшие авто в Европе выбирают с 1964 года.

В рамках Женевского автосалона назвали победителя конкурса European Car of the Year 2024 (Европейский автомобиль 2024 года). Электромобиль Renault Scenic признан лучшим авто 2024 года в Европе. Об этом сообщается на сайте премии.

Новый Renault Scenic набрал в голосовании 329 голосов. Он обошел новый BMW 5 Series (308 голосов) и Peugeot 3008 (197).

Первое место электрокроссоверу отдали 22 из 58 членов жюри конкурса. Они отметили инновационность и невысокую стоимость электрокара.