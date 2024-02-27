15 стран ЕС договорились закупить для Украины снарядов на $1,5 млрд 27.02.2024, 15:46

Украина может в течение нескольких недель получить около 800 000 снарядов.

Страны Европы поняли, что не смогут быстро предоставить Украине необходимое количество боеприпасов, поэтому решили закупать артиллерийские снаряды у сторонних производителей. Даже президент Франции Эмманюэль Макрон, который до сих пор настаивал на использовании денег ЕС только для финансирования европейского оборонного сектора, поддержал предложение, изначально сформулированное Чехией.

Оно может быть оформлено уже в начале марта, сообщает Bloomberg. После этого Украина может в течение нескольких недель получить около 800 000 снарядов.

«По нашей оценке, в 2025 г. в Европе и Украине должно производиться достаточное количество боеприпасов, но до того нам нужно закрыть дефицит, – заявил в понедельник после встречи лидеров ЕС премьер-министр Чехии Петр Фиала. – Сделать это европейским странам поможет чешская инициатива».

На прошлой неделе Чехия предложила купить снаряды за пределами ЕС на $1,5 млрд. Она готова заняться их приобретением и доставкой. Как заявил на недавней Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел, Прага нашла у иностранных поставщиков 500 000 снарядов калибром 155 мм и еще 300 000 – калибром 122 мм, которые при наличии средств можно направить в Украину за несколько недель.

По словам Фиалы, интерес к участию проявили 15 стран. Их Фиала не назвал, но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна согласна предоставить для реализации этого плана 100 млн евро и что он надеется на участие других государств. Макрон же признал, что ЕС не может быстро произвести нужное количество снарядов и необходимо обратиться к другим странам:

«Мы попросили не входящие в ЕС страны достичь решения в этом вопросе. Мы примем участие в этой инициативе. Мы полностью открыты для нее. Наша единственная цель – эффективность».

Министерство обороны Чехии в пятницу сообщило, что координирует усилия по реализации инициативы и получило предварительное согласие на участие в ней от Дании и Канады, а также ряда других стран.

Год назад ЕС принял план по поставке Украине 1 млн 155-миллимитровых снарядов к нынешнему марту. Однако в реальности она получила лишь 30%, заявил на днях президент Владимир Зеленский. Согласно новым планам ЕС, годовой объем выпуска должен достичь 1,1 млн снарядов к концу этого года и 2 млн – в 2025 г.

На днях Прага обращалась к Еврокомиссии с предложением перечислить на ее инициативу 300 млн евро общих средств ЕС, которые были выделены на закупку боеприпасов для Украины, но не израсходованы, пишет Financial Times. Тогда Брюссель ответил отказом из-за возражений Франции. Но после заявления Макрона это препятствие должно быть снято.