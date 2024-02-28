Беларусь войдет в НАТО 28.02.2024, 16:55

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Или НАТО в Беларусь?

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО».

Какой ответ на новые вызовы может дать наш регион? Какая роль Беларуси в создании новой архитектуры безопасности в Европе? Именно на эти вопросы попытались ответить ведущие специалисты в области безопасности стран НАТО, Украины и Беларуси в сборнике, выпущенном Фондом «Европейская Беларусь».

Андрей Санников

На презентации книги состоялась дискуссия, в которой приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Она рассказала, в чем уникальность книги:

— Эта действительно уникальная, основательная работа, впервые появившаяся в истории современной Беларуси, рассказывает о том, что наша страна должна стать членом НАТО. Конечно же, речь идет о свободной Беларуси. То, что Беларусь станет свободной, я абсолютно уверена. И произойдет это в ближайшее время. Могут быть разные пути, но Беларусь будет свободной и демократической. И уже сегодня нужно думать, как мы будет отстраивать нашу страну, в какой Беларуси мы хотим жить.

Мы не должны повторять ошибки 1990-х годов, когда Беларусь получила независимость. Нет у нашей страны иного пути, как идти в ЕС и НАТО. Именно об этом говорится в книге. Большое спасибо Андрею Санникову, под редакцией которого она вышла, и экспертам из других стран, согласившимся написать, во-первых, о своем пути в НАТО, во-вторых, сделать вывод, что Беларусь — неотъемлемая часть европейского пространства.

Историк Юрий Фельштинский рассказал, почему Беларуси так важно вступить в НАТО:

— Мы понимаем, что в зоне безопасности сегодня находятся страны, которые успели войти в НАТО. Страны, которые не успели войти в НАТО, подверглись нападению. Грузия — в 2008 году, Украина — в 2014 году, в Молдове, которая не подверглась нападению, потому что ее собой защитила Украина, стоят российские войска, а молдавским гражданам раздали 220 тысяч российских паспортов.

Единственное, что действительно спасает от агрессии, это вхождение в НАТО. Сейчас мы находимся в большой войне, которая может расшириться. По результатам этой войны весь мир будет перестроен. Не знаю, какие страны войдут в НАТО после этой войны, но, думаю, Беларусь будет среди них.

Юрий Фельштинский

Юрий Фельштинский выразил мнение, что Беларусь — ключ к решению проблем в нашем регионе:

— Освобождение Украины, как это ни странно, должно начинаться с освобождения Беларуси. Потеря Беларуси для России будет означать, что попытка захватить Украину становится бессмысленной. Она и так, как мы видим, оказалась сложной для РФ, но если Беларусь не будет контролироваться, то война для россиян проиграна.

Историк считает, что войска НАТО должны помочь освободить Беларусь:

— Мы упустили время. Как только стало известно, что Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь, я начал писать статьи, давать интервью о том, что НАТО необходимо освобождать белорусскую территорию в превентивном порядке. Потому что наличие ядерного оружия в Беларуси создает неимоверный риск для безопасности в Восточной Европе. Я и сейчас, откровенно говоря, считаю, что вхождение войск НАТО в Беларусь — вопрос первостепенной важности. В каком-то смысле, это важнее, чем освобождение Украины.

Более того, когда планировалось контрнаступление украинской армии, я достаточно деликатно, чтобы не обижать Украину, говорил, что нужно концентрироваться не на вытеснении российских войск с оккупированных территорий, а на формировании белорусской дивизии на основе полка Калиновского и вхождении в Беларусь. Опять же, считаю, что освобождение Беларуси стратегически меняет положение на украинском фронте.

Тем более, что в отличии от России, где также нужно менять режим, но это достаточно сложно, Беларусь — это чистая диктатура. Мы это знаем по результатам выборов 2020 года, когда на глазах всего человечества Беларусь протестовала. Поэтому смена режима в Беларуси — это достаточно простая операция для НАТО.

Экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич считает, что для Варшавы стратегически важно, чтобы Беларусь вступила и в НАТО, и в ЕС:

— Во-первых, с точки зрения истории. Мы чувствуем огромную близость с белорусами. Это наш сосед, у нас сотни лет общей истории. Можно сказать, что это психологически-эмоциональный элемент. Но есть и стратегический элемент. Беларусь в НАТО означает, что над Украиной перестает нависать угроза. Беларусь как сателлит России «нависает» и над Литвой, упрощая доступ к Калининградской области, которая является «заряженным пистолетом», направленным в польское Троеградье — Гданьск, Гдыню и Сопот.

Януш Онышкевич

Учитывая это, можно сказать, что нам безумно важно, чтобы Беларусь вступила в НАТО. Однако это очень трудно, а сам план вступления в Альянс — неимоверно амбициозный.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал, как Беларусь помогла Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и странам Балтии вступить в НАТО:

— Хотел бы процитировать статью господина министра Януша Онышкевича в книге «Беларусь в НАТО»: «В НАТО вступает не армия, в НАТО вступает государство, гражданское общество, элиты и весь народ». Представим себе, что нет Лукашенко. Что нам делать? Ответ очевиден — демократия должна быть защищена и в военном смысле.

Андрей Санников

Хотел бы вспомнить одну историю. В 1995 году я полемизировал с бывшим советником президента США Збигневым Бжезинским. Был такой журнал «Беларусь у свеце». Мы там высказывались насчет НАТО. Уже тогда было понятно, что Вышеградская группа движется в НАТО, страны Балтии также позитивно высказывались насчет Альянса, а в Беларуси у власти был Лукашенко.

Основная мысль, которую я высказывал в статье, была в том, что, возможно, не стоит отталкивать Беларусь от этого процесса. Нужно страну втягивать в него. Было очевидно, куда движется Лукашенко, а в регионе будет меньше безопасности с именно такой Беларусью. Запад мог бы больше сделать, чтобы наша страна участвовала в этих процессах.

Что получилось? Беларусь помогла Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и странам Балтии вступить в НАТО. Потому что это был отличный фон, чтобы говорить: «Если мы не будем в НАТО, будет то, что происходит в Беларуси. Мы попадем под влияние России».

Политик ответил и сторонникам других концепций безопасности нашей страны:

— Было очень много дискуссий на тему того, как должна выглядеть архитектура безопасности Беларуси. Все помнят Балто-Черноморский союз. Это была нормальная идея для 90-х годов, может быть — для начала 2000-х. Однако было очевидно, что это не обеспечит нашу безопасность и развитие страны. Говорили про нейтралитет. Но люди просто не понимают, что это огромные деньги. Это невозможно. Даже богатейшая Швеция буквально на днях решила все вопросы по вступлению в НАТО. А ведь это был главный пример нейтралитета. Представьте, все должно быть свое. Своя армия, своя техника — это просто невозможно для небольшой в военном плане страны. Нейтралитет не для нас.

Считаю, что дата 24 февраля 2022 года окончательно поставила точку в вопросе, где должна быть Беларусь. Это должно быть связано с победой Украины, безопасностью Украины и с независимостью, свободой и демократией в Беларуси. Поэтому на обложке книги — два флага. Белорусский и украинский. Для Европы важны независимость Беларуси и Украины, Украина и Беларусь в НАТО.

Затем пришло время вопросов из зала. Участников дискуссии спросили, каким будет ответ НАТО на атаку с территории Беларуси на Сувалкский коридор. Войдут ли в таком случае войска Альянса на территорию нашей страны?

Экс-министр обороны Польши Януш Онышкевич считает, что ответ НАТО будет незамедлительным:

— И это не означает, что все военные действия будут происходить в Сувалкском коридоре. Американцы прекрасно помнят войну во Вьетнаме, когда они чувствовали себя «боксером с завязанной за спиной рукой». Поэтому они начали атаковать цели не только во Вьетнаме, но и в Лаосе, и в Камбодже. Считаю, что ответ будет, конечно, не по Москве, но войска НАТО могут войти на территорию Беларуси и России.

Юрий Фельштинский высказал мнение, что подобная атака будет означать, что Россия потеряет Калининград:

— Когда я слышу об угрозе пробивания Сувалкского коридора, у меня на лице появляется улыбка, несмотря на трагизм ситуации. Гитлер, как мы знаем, требовал от Польши прохода к Данцигу. Но даже Гитлеру не приходила в голову дурацкая идея пробивать коридор к Данцигу. Потому что ничего более глупого, чем пробивание коридора вдоль границы Польши и Литвы, придумать нельзя. Любой коридор легко перерезается, любая колонна, пробивающая коридор, легко уничтожается. Это идиотический план и последнее, чего я боюсь.

В каком-то смысле, мне бы даже хотелось, чтобы эта попытка была предпринята, так как она поставит все на свои места. В частности — Россия потеряет Калининград.

Результатом этой войны станет то, что Россия распадется. Не отношусь к тем людям, которые считают, что Урал будет отдельно, Воронежская область — отдельно, но по национальным признакам какие-то части отпадут. В первую очередь — Чечня. Cчитаю, что результатом этой войны должен быть пересмотр статуса Калининграда, Курильские острова должны отойти Японии и так далее. Война, которую начал Путин, будет иметь большие последствия для России.

Действительно ли НАТО сегодня является организацией, способной защищать? Придут ли США на помощь Европе, если агрессия России начнется во время президентства Дональда Трампа? Януш Онышкевич видит проблемы в Альянсе, но считает его по-прежнему действенным:

— Это правда, что страны НАТО в последние 20 лет потеряли многое из-за переформатирования из армии, которая должна защищать территорию, в армию, которая выполняет военные миссии в Африке и на Ближнем Востоке. Главный пример — три страны, которые очень важны для НАТО. Это Франция, Великобритания и Германия. Каждая из этих стран перед 1989 годом имела по несколько тысяч танков. Теперь у этих стран меньше танков, чем у Польши, так как танки не нужны для военных миссий в Африке. Нужны бронетранспортеры.

Сейчас идет большой процесс перестройки военных сил. Это огромная программа с производством боеприпасов. Раньше казалось, что все войны, которые были, занимали маленький период времени. Израильско-арабские войны были очень короткими. Первая — шесть дней, вторая — две недели. Обе войны в Ираке были очень короткими. Активная фаза первой войны — 100 часов, второй— две недели, но только из-за песчаной бури, которая усложнила передвижение войск. И все, конец. Войны можно было выигрывать не мобилизацией военного производства, а тем, что было на складах.

Теперь же немцы строят новую фабрику Rheinmetall, Евросоюз выделяет огромные деньги на вооружения. Все меняется. Демократии реагируют достаточно медленно, в отличии от автократий.

Если же говорить о США, то я напомню вам, что мы все боялись первого президентства Трампа. Он уже тогда говорил примерно те же вещи, что и сейчас. Однако его политика не была такой плохой. Кто-то сказал про музыку Вагнера, что она намного лучше того, что нам слышится. Поэтому американская политика во времена Трампа была намного лучше того, что мы слышали от него. Напомню, что Трамп дал Украине «Джавелины», ввел большее количество американских войск на территорию Польши. Будет ли все это во-второй раз? Опасаюсь ли я президентства Трампа? Да, опасаюсь. Однако один экстравагантный президент не может повлиять на ситуацию в США.

Почему «кабинет» Светланы Тихановской вместо того, чтобы говорить о вступлении Беларуси в НАТО, занимается «разработкой дорожной карты по вступлению в Совет Европы»? Такой вопрос задал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. Экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников рассказал, что вступление в Совет Европы не нуждается в «дорожной карте»:

Дмитрий Бондаренко

— После демократических преобразований можно вступить в эту организацию в течение нескольких месяцев. Членами Совета Европы являются Азербайджан, была Россия. Это не вопрос. Когда страна демократическая, в этом нет проблем. А единственная страна, которая не была принята в Совет Европы, это Беларусь. Я вижу, что в «кабинете» отсутствуют компетенции. Как и история с «паспортом новой Беларуси». Ложь на лжи.

Вопрос в другом. В нашем регионе все может происходить достаточно быстро. Нужно готовиться к тому, чтобы принимать важные решения. Мы, «Европейская Беларусь», постоянно предлагаем вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО.

Ксендз Вячеслав Борок задал философский вопрос — что должно быть вначале: Беларусь должна войти в НАТО или войска НАТО должны прийти в Беларусь, чтобы в Европе царил мир. Андрей Санников считает, что сценарии могут быть разными:

Вячеслав Борок

— Главное, чтобы мы были в Европе, куда нас не пускает Кремль, используя Лукашенко. Чтобы наша независимость была обеспечена. В книге некоторые эксперты высказывают мнение, что без членства Беларуси в НАТО и Евросоюзе не будет независимости. И Альянс будет гарантировать мир. НАТО — единственная военная организация, которая гарантирует демократию, развитие и права человека на территории стран-членов. Только такая гарантия мира может быть и в Беларуси, и в Европе. А роль Беларуси в безопасности региона — колоссальная.

Юрий Фельштинский

Андрей Санников

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