закрыть
28 февраля 2024, среда, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские туристы попали в скандал на Шри-Ланке из-за расистской вечеринки

7
  • 28.02.2024, 14:45
  • 6,634
Российские туристы попали в скандал на Шри-Ланке из-за расистской вечеринки

Достаточно было одного слова.

Россияне попали в расистский скандал за границей. Жители города Унаватуна на Шри-Ланке в районе, неофициально именуемом «Маленькая Москва», умудрились оскорбить всех коренных жителей страны всего одним словом.

Туристы и эмигранты решили устроить вечеринку, но только для «своих». По идее организаторов, в клубе должны были встретиться россияне, чтобы поразвлечься во время войны в Украине и обсудить свою эмиграцию. С целью отсеять от участия в мероприятии местный народ, они планировали ввести фейс-контроль и пропускать только «белых», пишет The Mirror.

Сбежавшие от боевых действий и мобилизации россияне в объявлении о вечеринке написали: «фейс-контроль: белый», что означает, что она предназначена только для неместных.

Следует объяснить, что Шри-Ланка – курортная страна в Азии, где цвет кожи коренного населения очень смуглый. Неудивительно, что объявление российских эмигрантов о разделении по цвету тела показалось им, мягко говоря, возмутительным.

Владельцы клуба Sarayka Lounge, когда дочитались, как их подставили организаторы, отменили мероприятие и извинились перед всеми жителями страны.

«Мы срочно отменили это мероприятие. Кроме того, мы разорвали отношения с организаторами, которые планировали провести эту вечеринку в нашем заведении. Мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать различные расистские заявления или организации», – говорится в бескомпромиссном заявлении бара на двух языках.

Россиянин-организатор, живший в «Маленькой Москве», с горем пополам признал свою вину, назвав праздник «белых» эмигрантов «плохой идеей». Однако принципиальные жители его не простили и с угрозами выгнали из страны.

«Мы хотели встретиться с эмигрантами, которые живут здесь уже долгое время и любят Шри-Ланку. Команда поддержала меня, и было принято совместное решение быстро организовать вечеринку. Я не ожидал, что это окажется столь чувствительным моментом для огромного количества людей», - сказал он, добавив, что с тех пор ему пришлось покинуть страну после шквала оскорблений.

Издание отмечает, что в Унаватуну за два года полномасштабной войны сбежало очень много россиян, а всего в стране за это время поселилось 288 тысяч носителей «русского мира», хотя после инцидента с расистской вечеринкой их стало на одного меньше.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип
Битва за будущее
Битва за будущее Виталий Портников
Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин