Российские туристы попали в скандал на Шри-Ланке из-за расистской вечеринки 7 28.02.2024, 14:45

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Достаточно было одного слова.

Россияне попали в расистский скандал за границей. Жители города Унаватуна на Шри-Ланке в районе, неофициально именуемом «Маленькая Москва», умудрились оскорбить всех коренных жителей страны всего одним словом.

Туристы и эмигранты решили устроить вечеринку, но только для «своих». По идее организаторов, в клубе должны были встретиться россияне, чтобы поразвлечься во время войны в Украине и обсудить свою эмиграцию. С целью отсеять от участия в мероприятии местный народ, они планировали ввести фейс-контроль и пропускать только «белых», пишет The Mirror.

Сбежавшие от боевых действий и мобилизации россияне в объявлении о вечеринке написали: «фейс-контроль: белый», что означает, что она предназначена только для неместных.

Следует объяснить, что Шри-Ланка – курортная страна в Азии, где цвет кожи коренного населения очень смуглый. Неудивительно, что объявление российских эмигрантов о разделении по цвету тела показалось им, мягко говоря, возмутительным.

Владельцы клуба Sarayka Lounge, когда дочитались, как их подставили организаторы, отменили мероприятие и извинились перед всеми жителями страны.

«Мы срочно отменили это мероприятие. Кроме того, мы разорвали отношения с организаторами, которые планировали провести эту вечеринку в нашем заведении. Мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать различные расистские заявления или организации», – говорится в бескомпромиссном заявлении бара на двух языках.

Россиянин-организатор, живший в «Маленькой Москве», с горем пополам признал свою вину, назвав праздник «белых» эмигрантов «плохой идеей». Однако принципиальные жители его не простили и с угрозами выгнали из страны.

«Мы хотели встретиться с эмигрантами, которые живут здесь уже долгое время и любят Шри-Ланку. Команда поддержала меня, и было принято совместное решение быстро организовать вечеринку. Я не ожидал, что это окажется столь чувствительным моментом для огромного количества людей», - сказал он, добавив, что с тех пор ему пришлось покинуть страну после шквала оскорблений.

Издание отмечает, что в Унаватуну за два года полномасштабной войны сбежало очень много россиян, а всего в стране за это время поселилось 288 тысяч носителей «русского мира», хотя после инцидента с расистской вечеринкой их стало на одного меньше.