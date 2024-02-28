Непризнанное Приднестровье обратились «за помощью» к России

Непризнанное Приднестровье обратились «за помощью» к России31
- 28.02.2024, 15:59
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Сепаратисты попросили «защитить» их от Молдовы.
«Депутаты» оккупированного Россией Приднестровья (ПМР) обратились к российскому Совету Федерации и Госдуме с так называемой «просьбой» запуска мероприятий, направленных на «защиту ПМР» в условиях «усиления давления со стороны Молдовы».
Как сообщает молдавское издание Newsmaker, соответствующее «решение» было принято на съезде местных «парламентских» представителей в среду, 28 февраля.
В «декларации» участники «съезда» обратились к РФ по поводу «помощи» из-за «экономической блокады», в организации которой сепаратисты обвиняют власти Молдовы. Аргументом в пользу того, что Москва должна откликнуться на обращение, в тексте указано «постоянное проживание более 220 тыс. граждан России на территории Приднестровской Молдавской Республики».
Помимо заявления в адрес России, они также обратились в ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, международному комитету Красного Креста и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с призывом «повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья».
Появился и соответствующий документ, подлинность которого на данный момент под вопросом.