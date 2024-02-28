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Непризнанное Приднестровье обратились «за помощью» к России

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  • 28.02.2024, 15:59
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Непризнанное Приднестровье обратились «за помощью» к России

Сепаратисты попросили «защитить» их от Молдовы.

«Депутаты» оккупированного Россией Приднестровья (ПМР) обратились к российскому Совету Федерации и Госдуме с так называемой «просьбой» запуска мероприятий, направленных на «защиту ПМР» в условиях «усиления давления со стороны Молдовы».

Как сообщает молдавское издание Newsmaker, соответствующее «решение» было принято на съезде местных «парламентских» представителей в среду, 28 февраля.

В «декларации» участники «съезда» обратились к РФ по поводу «помощи» из-за «экономической блокады», в организации которой сепаратисты обвиняют власти Молдовы. Аргументом в пользу того, что Москва должна откликнуться на обращение, в тексте указано «постоянное проживание более 220 тыс. граждан России на территории Приднестровской Молдавской Республики».

Помимо заявления в адрес России, они также обратились в ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, международному комитету Красного Креста и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с призывом «повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья».

Появился и соответствующий документ, подлинность которого на данный момент под вопросом.

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