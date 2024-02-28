Туск метко ответил пророссийскому премьеру Словакии Фицо 3 28.02.2024, 18:06

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Фото: Milan Jaros/Bloomberg

Глава польского правительства задал один вопрос.

В рамках встречи Вышеградской четверки в Праге глава польского правительства Дональд Туск вступил в краткую полемику со своим словацким коллегой Робертом Фицо из-за помощи Украине.

Фицо в очередной раз попытался оспорить отправку оружия Украине в присутствии представителей Польши, Чехии и Венгрии. В ответ Туск предложил ему сыграть в игру «угадай». Детали их разговора процитировал Bloomberg.

По данным СМИ, премьер-министр Словакии сказал, что отправка оружия Украине «лишь продолжит войну». Он вновь предложил как решение для завершения «конфликта» переговоры с РФ.

На это Туск ответил фразой:

«Угадай, Роберт, где была бы граница между Россией и Украиной без нашей помощи. Я думаю, это гораздо более интересный вопрос».