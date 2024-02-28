Политолог: Вопрос с Приднестровьем будет решен очень быстро 28.02.2024, 18:57

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Что стоит за обращением «депутатов» «ПМР» к России?

«Депутаты» оккупированного Россией Приднестровья («ПМР») обратились к российскому Совету Федерации и Госдуме с так называемой «просьбой» запуска мероприятий, направленных на «защиту ПМР» в условиях «усиления давления со стороны Молдовы».

С чем связано это обращение? Может ли в Приднестровье повториться сценарий «ЛНР» и «ДНР»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Повторения истории с «ЛНР» и «ДНР» не будет по одной простой причине — у Приднестровья нет границы с Россией. Вот это самое главное обстоятельство, которое надо учитывать. С востока, юга и севера Приднестровье граничит с Украиной, с запада — с Молдовой. Прямых географических связей, коридоров, связывающих с Россией, у Приднестровья нет. И это главная причина нынешней ситуации.

Из-за войны и санкций против России у Приднестровья стали возникать серьезные экономические проблемы. Специфика экономики «ПМР» заключается в том, что она в свое время была завязана на экономике Советского Союза, потом в значительной мере была связана с Россией. Вплоть до последнего времени, до 2022-го года, даже позже, они получали почти бесплатно газ из РФ. Счета потом Россия, кстати, предъявляла Молдове.

Возможности прямой помощи Приднестровью, тем более военной, сейчас не то что ограничены, они невозможны. Россия не может оказать какую-то прямую помощь, потому что нет прямой связи с Приднестровьем. Через Украину уже с 2014-го года нельзя было поставлять какие-то товары и грузы из-за начала российско-украинского конфликта. Если что-то поставлялось, то через Молдову.

Одна из проблем, которая существовала раньше, помогала выживать экономически Приднестровью (помимо помощи со стороны России,), это коррупция и контрабанда. Контрабандные связи существовали с Украиной и с Молдовой. Молдова, чтобы был какой-то интеграционный процесс и чтобы снять напряжение, еще в начале 2000-х годов дала возможность приднестровским предприятиям торговать под молдавским флагом с Европейским союзом. И уже в 2000-е годы главным экономическим партнером Приднестровья, как это не парадоксально, стал Европейский союз. Значительная часть продукции шла в страны ЕС, это и металлургическая продукция, ряд других товаров. Также товары шли в Молдову и Украину.

Но из-за войны начали закручивать гайки вот этим всем контрабандным вариантам, каким-то льготам и так далее. Именно поэтому в «ПМР» сейчас бьют тревогу, они оказались в тяжелой экономической ситуации. Это заявление является фактически шантажом, шантажом Молдовы, шантажом Запада и Европейского союза, отчасти и Украины, что, мол, дайте возможность нам получить помощь от России, иначе будет хуже. То есть это намек, что они могут открыть некий второй фронт.

— А может ли быть открыт второй фронт?

— Вероятность таких шагов, каких-то военных действий с территории Приднестровья, минимальна по одной простой причине. Да, там есть военный контингент России, там есть старые советские склады с оружием и боеприпасами, но большая часть этого вооружения, по оценке военных экспертов, уже либо давно непригодна либо нуждается в модернизации. Несколько сот военнослужащих, которые формально являются якобы представителями российского военного контингента, на самом деле являются местными жителями, уровень их боеспособности невысокий. Там есть несколько вертолетов, большинство из которых в нерабочем состоянии.

Поэтому да, теоретически они могут попытаться изобразить начало военных действий, например — против Украины, начать какие-то военные действия против Молдовы. Но закончится это очень быстро, это будет политическое самоубийство для Приднестровья. Россия не сможет оказать прямой военной поддержки из-за географических условий.

А вот если молдавское правительство обратится к Украине, либо к Румынии, тогда вопрос с Приднестровьем будет решен очень быстро, и там это очень хорошо понимают. Сегодняшнее заявление ожидалось, была информация о том, что этот «съезд» якобы депутатов Приднестровья обратится к России с просьбой принять в состав РФ.

Такие просьбы, кстати, были и раньше, но Россия их игнорировала. Даже юридически РФ не признавала Приднестровье, но как и другим сепаратистским государствам она оказывала поддержку, политическую, финансовую и так далее.

Сейчас, по одной из версий, Россия может использовать эту ситуацию для того, чтобы шантажировать Запад. Если в Кишиневе не пойдут на уступки Приднестровью, тогда Россия якобы может какие-то агрессивные действия совершить. Но как? Вот что может сделать Россия? Объявить войну Молдове? Хорошо, объявит, будет риск воздушной атаки по Молдове.

Думаю, сейчас будут и соответствующие предупреждения, звонки со стороны разных западных лидеров, чтобы Россия таких глупостей не делала. Скорее всего, речь пока идет только о шантаже.

В этом обращении, судя по новостям, идет речь об абстрактной помощи, там же не говорится об оказании военной помощи. Если будет атака, Молдова обращается за помощью к западным странам, к Украине, Румынии, допустим, получает системы ПВО для защиты от воздушных ударов со стороны России. А Молдова вместе с Украиной или другими силами может начать спецоперацию в Приднестровье. Поэтому, думаю, что пока речь идет о шантаже, о попытке напугать Молдову.