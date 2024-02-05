У короля Чарльза III обнаружили рак 1 5.02.2024, 21:21

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Он отложит свои публичные обязанности.

У короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Об этом пишет ВВС со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Букингемский дворец не уточнил, какой тип рака был диагностирован. Там отметили, что король «надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности».

На время лечения он продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий.

Напомним, на прошлой неделе король выписался из больницы после хирургической операции в связи с увеличенной простатой. Во дворце эту патологию называли неопасной.