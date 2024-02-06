Bloomberg: Удары Украины по трем российским НПЗ достигли своей цели 4 6.02.2024, 15:22

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Экспорт нефтепродуктов из РФ падает.

Семидневные объемы переработки нефти в РФ резко снизились до самого низкого уровня за почти 2 месяца. Кризис охватил российскую отрасль по причине остановки сразу двух крупных НПЗ, а также серьезных повреждений на третьем после того, как они попали под удар беспилотников Украины.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Журналисты получили в свое распоряжение аналитические данные, согласно которым первая неделя января продемонстрировала серьезное падение в обработке нефти до 5,41 млн баррелей в сутки, что на 135 тыс. баррелей ниже среднего показателя за большую часть декабря.

Удары по нефтеперерабатывающим и экспортным объектам в последние недели становятся все более разрушительными, что ставит под угрозу способность РФ поставлять топливо на внешний и внутренний рынки. Эксперты отмечают успешность выбранной Украиной стратегии по нанесению максимального урона ключевой области промышленности РФ для российского бюджета.

Bloomberg подчеркивает, что полностью остановлена переработка нефти сразу на двух крупных НПЗ, которые отправляют свою продукцию на экспорт.

Речь идет про завод «Новатэк» на Балтийском побережье и Туапсинский НПЗ ПАО «Роснефть». Повреждения получил и НПЗ в Волгограде, по которому был нанесен удар в начале февраля. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, поставляющий топливо как на внутренний, так и на внешний рынки.