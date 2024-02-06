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The Telegraph опубликовало детальный сценарий войны между РФ и НАТО

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  • 6.02.2024, 21:07
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The Telegraph опубликовало детальный сценарий войны между РФ и НАТО

Прогнозируется, что весной 2024 года Россия мобилизует 200 тысяч военных.

Издание The Telegraph (перевод - «Униан») опубликовало новый сценарий, каким может быть нападение России на страны НАТО. Ему будут предшествовать несколько фаз.

Журналисты издания считают, что подготовка к конфронтации с НАТО начаться может весной 2024 года. Прогнозируется, что Россия мобилизует 200 тысяч военных и начнет новое наступление в Украине.

Вторая фаза ожидается летом 2024 года. Прогнозируется, что Россия нацелится на страны Балтии с помощью кибератак и будет разжигать волнения среди этнических русских.

Уже осенью 2024 года РФ может использовать беспорядки как предлог для начала военных учений в Беларуси и укрепления Калининграда.

Зимой 2024 года Россия может разжечь пограничный конфликт в Сувалкском коридоре между Польшей и странами Балтии.

Пятой фазой называют саму конфронтацию.

Отмечается, что российская экономика продолжает подвергаться западным санкциям. Повторное удвоение или утроение военных расходов приведет к банкротству страны через несколько лет. По мнению авторов материала, у РФ недостаточно ресурсов для того, чтобы создать угрозу для западных стран.

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