Россия ударила по Киеву десятками ракет: 13 человек пострадали 2 7.02.2024, 11:28

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В том числе и беременная женщина.

Россия в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшие, под завалами могут быть погибшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать сообщения об опасности.

«Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!» – написал Кличко.

Он прибавил, что после взрыва есть вызов медиков в Днепровский район столицы. Кроме того, в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

«Одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте», – уточнил мэр.

Впоследствии в компании «ДТЭК» сообщили, что из-за обстрела российских оккупантов в Киеве без света осталась часть жителей в Днепровском районе.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, в связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на город Киев и обеспечением охраны места происшествия движение транспорта перекрыто на улице Игната Хоткевича в обоих направлениях.

Также, в столице изменено движение общественного транспорта:

Задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская – ст. м. «Черниговская».

Трамваи из ст. м. «Позняки», «Бориспольская», ДВРЗ, ЗОСК двигаются к ст. м. «Лесная».

Задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

По ул. Василия Касияна/просп. Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.

Кроме того, по словам Кличко, в результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет», – подчеркнули энергетики.

В 8:10 Кличко сообщил, что пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания.

По словам главы МВД Игоря Клименко, в Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме – подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами, вероятно, есть погибшие.

Позже киевский городской голова проинформировал, что в Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. А в Днепровском районе столицы пока двое пострадавших.

«Экстренные службы работают сейчас в Голосеевском районе. В 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО. В Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии. Всего в столице в результате вражеской атаки пока шестеро пострадавших. Трое в Днепровском районе, двоих из них госпитализировали. Троих доставили в больницу из Голосеевского района», – сообщил Кличко в 8:53.

Впоследствии мэр Киева проинформировал, что в столице увеличилось количество пострадавших в результате атаки на столицу – медики оказали помощь 9 человекам. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Еще двое пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте.

По словам мэра, всего в столице в результате вражеской атаки по состоянию на 10:04 известно о 13 пострадавших. 10 из них, включая беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе. Двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте.