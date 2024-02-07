Российский бизнес отключают от крупнейшего немецкого ПО 2 7.02.2024, 13:02

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Сроки поставлены очень жесткие.

Крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса — немецкая компания SAP закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам с 20 марта 2024 года. Такое уведомление пользователи решений SAP в России получили от российской «дочки» компании САП СНГ, пишет РБК со ссылкой на копию письма.

В нем клиентов SAP попросили до указанной даты выгрузить данные из облака, чтобы избежать потери информации. Также САП СНГ выразила готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

Немецкая компания предоставляла российскому бизнесу системы управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и проч. До начала войны в Украине решения SAP в России использовали государственные и финансовые организации, компании из сектора торговли, логистики, промышленности и др.

Всего у SAP в России было около 1,5 тыс. клиентов, включая такие крупные компании, как РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», почти все нефтегазовые, химические и металлургические компании.

Из-за войны в Украине SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС. В сентябре прошлого года компания предупредила оставшихся российских клиентов, что до 31 декабря 2023 года отключит их от поддержки софта. До сих пор в силе оставалось только использование облачных сервисов.

«Компания сначала перестала продавать софт, потом объявила о закрытии дата-центра, предложив некоторым клиентам переключиться на европейский дата-центр в Амстердаме. Потом компания отключила поддержку on-premise-продуктов. Сейчас объявлено, что перестанут поддерживать клиентов, перенесших решения в европейский дата-центр», — пояснил гендиректор «Лаб СП» Павел Деверлин, добавив, что это последний этап ухода SAP из России.

По его данным, предложением переключиться на дата-центр в Амстердаме воспользовалось около 30 крупных компаний, которые не нашли быструю замену облачным продуктам SAP. Эти компании вряд ли успеют перейти с решений SAP на российские аналоги до 20 марта, считает сооснователь «Новых облачных технологий» (разработчик офисного софта «МойОфис») Дмитрий Комиссаров.

«Сроки очень жесткие. Если начать сегодня, успеть практически невозможно. Делать это нужно было, когда SAP объявила о прекращении поддержки своих традиционных продуктов», — заключил Комиссаров.