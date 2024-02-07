Политолог: Лукашенко может повторить судьбу Пригожина 1 7.02.2024, 14:18

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Просто «долетается».

Издание The Telegraph опубликовало детальный сценарий войны между РФ и НАТО. Прогнозируется, что Россия мобилизует 200 тысяч военных и начнет новое наступление в Украине. Далее Россия начнет давление на страны Балтии, учения в Беларуси, конфронтацию в Сувалкском коридоре и пойдет на прямое столкновение с НАТО.

Насколько это реальный сценарий? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к политологу Дмитрию Болкунцу:

— Глобальный мир сейчас в таком положении, когда любые события, происходящие в разных частях планеты, находятся в хаосе. Из-за этого предсказать что-либо достаточно сложно.

Полагаю, что издание The Telegraph, опубликовав карты, опиралось на данные, которые могло получить из аналитики или от разведки. Очевидно, что Путин приложит все усилия для создания зоны нестабильности в Европе. Сейчас он уже вряд ли остановится, учитывая его риторику и вступление России на рельсы «большой войны».

Вероятно, в ближайшее время РФ проведет ядерные испытания на архипелаге Новая Земля, учитывая, что Путин вышел из договора о запрете ядерных испытаний. Я склонен полагать, что вероятность такого сценария очень высока. Это станет шагом для повышения уровня напряжения в мире.

Что касается карт The Telegraph, то я оцениваю реальность таких сценариев очень высоко. Временные рамки — вопрос дискуссионный. Полагаю, что названные цифры мобилизованных (200 тысяч) не являются критическими для РФ. Путин не будет думать о человеческих жизнях, жертвах. Для него это просто пешки, которых он переставляет на своей воображаемой карте. Он видит карту России в границах 20-го века. Других границ в его голове не существует.

Путин живет в прошлом веке, видя величие России исключительно в территории, а не в качестве жизни и обеспеченности населения элементарными благами: доступом к воде и канализации. Все это создает тревогу и напряжение в странах, которые граничат с РФ.

— Без Лукашенко этот сценарий просто невозможен. Видите ли предпосылки к тому, что Россия и режим Лукашенко уже готовятся к реализации этого сценария?

— Надо понимать, что в Беларусь введены силы ядерного нападения. Полагаю, что это тоже один из планов Кремля на случай, если будет предпринято какое-то «нападение» на Беларусь, то они якобы будут иметь возможность применить ядерное оружие.

Единственно защитой стран, указанных как возможные точки атаки, является ввод ядерного оружия в эти страны. Однако США вряд ли на это пойдут по ряду причин.

Что же касается Лукашенко, то он на сегодняшний день совершенно не тот человек, который способен противостоять военной машине, запущенной Путиным. Если же Лукашенко станет помехой, то «долетается», как это было с известным персонажем, который в августе взлетел и упал (речь идет о главе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине — прим.). Лукашенко это понимает, и от него мало что зависит в этой ситуации.

Очевидно, что население Беларуси боится войны. Не только белорусы, но и все страны Европы не хотят войны, поэтому помогают Украине для того, чтобы война остановилась там, не вышла за ее пределы.

Сейчас важно понимать, что у Путина границ нет. Он будет продолжать военные кампании до тех пор, пока не достигнет каких-то своих целей, которые себе нарисовал. Сложно понять, где заканчиваются его цели, но, подчеркиваю, что он уже неоднократно говорил о том, что видит границы России как в начале века. Речь идет примерно о 1914-ом годе.

Путин поднимает ставки в этой большой игре. Если его не остановить, то он продолжит это делать.