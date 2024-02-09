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Оккупанты подняли флаг РФ в Новомихайловке, но ВСУ выбили их оттуда

  • 9.02.2024, 11:32
  • 3,214
Оккупанты подняли флаг РФ в Новомихайловке, но ВСУ выбили их оттуда

Опубликована новая карта линии фронта.

В Донецкой области вблизи села Новомихайловка продолжаются активные бои. Оккупанты смогли зайти в населенный пункт, но Силы обороны их после того выбили. Об этом сообщают аналитики DeepState.

«Не прекращаются бои и в Новомихайловке Враг не оставляет попыток занять село. На днях ему удалось зайти в крайние дома населенного пункта и даже поднять флаг, однако по предварительной информации, к*цапов удалось выбить из села», — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState также сообщили, что украинские оборонцы активно уничтожают вражескую технику, которая направляется в сторону Новомихайловки.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 9 февраля отметили, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

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